Tchad : ACORD/TCHAD outille les OSC sur le budget communal et l’éducation dans le Barh El Gazel

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet CAGOT, financé par OXFAM au Tchad, et vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile (OSC) ainsi que des organisations communautaires de base (OCB). L’objectif principal est de fournir aux acteurs locaux les connaissances et outils nécessaires pour promouvoir une meilleure redevabilité des services publics, en particulier à travers une compréhension approfondie du processus budgétaire communal.



L’événement a réuni un large éventail de participants, notamment des représentants de services déconcentrés de l’État, des délégations provinciales, des autorités communales, des organisations de jeunesse et de femmes, ainsi que des médias locaux. Les échanges ont été conduits par le facilitateur Mahamat Moussa Absakine Gadaya, qui a encouragé un dialogue ouvert et participatif.



Les discussions ont souligné l’importance d’une citoyenneté active pour faire face aux défis auxquels sont confrontées les collectivités locales. Les participants ont exprimé leur intérêt et leur engagement à s’impliquer davantage dans la gestion des affaires publiques, en particulier en ce qui concerne la transparence budgétaire et les politiques éducatives locales.



Les témoignages recueillis ont montré une prise de conscience accrue du rôle crucial des citoyens dans l’accompagnement des communes, notamment à travers le suivi des dépenses publiques et la participation à l’élaboration des projets éducatifs. L’atelier a permis une meilleure compréhension des mécanismes de financement local et des stratégies de gouvernance ouverte.



En conclusion, cette initiative a constitué une étape importante dans le renforcement des capacités des acteurs locaux. La diffusion de ces guides contribue à favoriser l’implication citoyenne et à instaurer une culture de transparence et de participation au niveau communal. Bien que le chemin vers une gouvernance pleinement inclusive reste long, ce type d’action marque un progrès tangible vers une société plus équitable et responsable.