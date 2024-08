Tchad : AJMPT a organisé une lecture du Coran au quartier N'djari

Ces initiatives, soutenues par les imams de mosquées, visent à utiliser la dimension spirituelle et morale de l'islam comme vecteur de cohésion sociale et de stabilité au Tchad. Elles s'inscrivent dans les efforts plus larges de consolidation de la paix dans le pays.



Moussa Mahamat Ahmat, président de l'association des jeunes musulmans pour la paix au Tchad (AJMPT) a souligné que, dans l'islam, le Coran est considéré comme la parole de Dieu révélée au Prophète Mahomet. La lecture du Coran permet donc d'établir un lien direct avec Dieu. Elle assiduit la méditation du Coran permettant aux musulmans de nourrir leur foi, de se rapprocher de Dieu et de développer leur spiritualité.



Le coordinateur de l'AJMPT quant à lui, le Coran contient des enseignements, des principes et des valeurs qui guident les musulmans dans leur vie de tous les jours, sur les plans spirituel, moral, social et éthique. Il faut que les jeunes Tchadiens doivent rapprocher et pratiquer le Coran, que ce soit au lieu de culte, à la maison ainsi qu'en d'autres lieux.



Il a lancé un appel vibrant envers le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) d'encourager les jeunes afin de les orienter dans le bon chemin de l'islam.