Tchad : ALCODREP et les responsables sanitaires de Mongo sensibilisent sur le calendrier vaccinal

La vaccination est un élément crucial de la santé publique, permettant de prévenir de nombreuses maladies graves et contagieuses. En effet, les vaccins stimulent le système immunitaire et l'amènent à développer des défenses contre des agents pathogènes spécifiques.



Lors de cette rencontre, les intervenants ont insisté sur la nécessité de respecter le calendrier vaccinal établi par les autorités sanitaires. Ce calendrier définit les âges auxquels les enfants doivent recevoir les différents vaccins afin de garantir une protection optimale contre les maladies ciblées.



L'association ALCODREP, à travers cette activité de sensibilisation, vise à contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale dans la région de Mongo. En effet, une couverture vaccinale élevée est essentielle pour limiter la propagation des maladies et protéger l'ensemble de la population, en particulier les enfants les plus vulnérables.



L'engagement d'ALCODREP et des autorités sanitaires dans la lutte contre les maladies transmissibles démontre leur implication dans la promotion de la santé publique et le bien-être des populations.