Tchad : ANVOL-T prône le développement par le volontariat

Le monde célèbre la journée du volontariat le 5 décembre. L'édition de 2022 est placé sous le signe de solidarité avec pour slogan "ensemble, agissons maintenant". L'agence nationale de volontariat au Tchad (ANVOL-T) quant à elle célèbrera la journée le 9 décembre sous le thème "la solidarité à travers le volontariat".



La célébration est une occasion de "travailler ensemble sur des projets et campagnes de promotion de développement économique et social au niveau local, national et international par le volontariat", explique Belgoune Mairo Emmanuel, président du comité d'organisation de ladite journée.



L'agence de volontariat du Tchad prévoit comme réflexion et actions de développement des activités communautaires, la distinction des volontaires, un don se sang, des émissions radiophoniques et télévisées.