Tchad : AS PSI ne parvient pas à se qualifier pour la finale malgré une victoire

L'équipe AS PSI a gagné sur le score de 1 à 0 ce jeudi face à Gazelle FC de Sarh. Elle est toutefois éliminée de la course pour la finale du championnat national de football au profit d'Elect Sport de N'Djamena et finit en deuxième place de la poule A.



Le score était de 0-0 en fin de première mi-temps. En seconde partie de jeu, Abbo Idriss, n°11 d'AS PSI, a ouvert le score.



Elect Sport s'est imposé sur le score de 5-0 face à Espoir FC du Guéra au stade de Paris Congo et se qualifie pour la finale du championnat national.