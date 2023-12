Tchad : ATLCDF s'engage à lutter efficacement contre la corruption

L'Association tchadienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière (ATLCDF) a officiellement lancé ses activités ce 14 décembre 2023.



Le vice-président de l'ATLCDF, Me Sidick Sougui Lony, a indiqué que l'objectif est de s'unir pour trouver ensemble une thérapie à un cancer qui a toujours rongé et continue de ronger le Tchad, notamment la corruption.



Selon lui, aussi vielle que l'histoire du Tchad, ils n’ont aucune prétention de déclarer qu'ils vont éradiquer ce phénomène mais, le réduire à un niveau considérable pourra permettre de gagner un pari, celui de faire de l'économie, et réinvestir pour le développement du pays des Sao.



D'après Me Sidick Sougui Lony, le Tchad a ratifié de nombreux textes, instruments juridiques et conventions internationales contre la corruption. Mais malheureusement, il est parmi les pays les plus corrompus selon I'ONG Transparency international, avec le « Agal Goro ».



La corruption au Tchad est devenu le sport favori dans tous les secteurs socio-économiques, son impact sur la vie des citoyens se chiffre à des milliards de francs CFA, dit-il. Pour Me Sidick Sougui Lony, les autorités ont mis en place plusieurs appareils de lutte contre ce phénomène.



Ces structures ne peuvent à elles seules réduire la corruption au Tchad. Les organisations de la société civile doivent être des éclaireuses, pour sensibiliser la population à alerter tout acte de corruption de quelque nature que ce soit. Et Me Sidick Sougui Lony d'ajouter que c'est pour relever les défis qu'ils ont créé l'Association. Leur mission est de barrer la route à la corruption, de dénoncer et poursuivre en justice les corrupteurs et les corrompus.



Car, la refondation du Tchad qu'ils souhaitent, passe inéluctablement par la justice sociale, et une transparence dans la gestion des biens publics, estime-t-il. Il a invité les jeunes à s'engager aussi dans la lutte contre ce phénomène.