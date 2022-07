Tchad : Abakar Bichara est lauréat du Prix africain du mérite et de l'excellence

Le fondateur du Centre américain d'apprentissage dénommé "Hapinness center", Abakar Bichara, est lauréat du Prix africain du mérite et de l'excellence (PADEV) 2022.



Il recevra cette distinction à Kigali (Rwanda), au cours d'une cérémonie qui aura du lieu du 15 au 18 septembre 2022.



Abakar Bichara gère le populaire centre de formation et de promotion des langues vivantes notamment l'anglais. "Notre institution a marqué les esprits à travers la qualité et l'impact de ses actions positives, un modèle de développement", se félicite-t-il.