TCHAD

Tchad : Abakar Djermah Aumi au Sommet YouthConnekt pour un avenir meilleur

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Novembre 2024

Le Ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djermah Aumi, a pris part au 7ème Sommet YouthConnekt Africa, ouvert ce vendredi par le Président rwandais Paul Kagamé. Ce rendez-vous continental, qui réunit des milliers de jeunes, d'experts et de décideurs politiques, vise à accélérer l'investissement dans la jeunesse africaine et à renforcer son rôle dans le développement du continent.