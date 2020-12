Tchad : Abakar Djermah Aumi est candidat à la Présidence de l'Union Africaine de judo

Le tchadien Abakar Djermah Aumi est candidat à la Présidence de l’Union Africaine de Judo. La candidature est soutenue par le chef de l'État.



Le candidat tchadien a une expertise avérée dans le management sportif de haut niveau tant au pays qu’à l’international pour y avoir occupé plusieurs postes de responsabilités et participé en tant que sportif à plusieurs compétitions.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, appelle les mouvements sportifs nationaux, les médias et tous les sympathisants à faire bloc commun derrière Abakar Djermah Aumi en soutenant sa candidature.