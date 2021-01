Tchad : Abakar Djermah reçoit le soutien du CNJT pour l’Union Africaine de Judo

Le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) a apporté mercredi dernier son soutien à la candidature de Abakar Djermah Aumi au poste de président de l'Union Africaine de Judo. Le secrétaire à la communication et porte-parole du CNJT, Asdjim Belndoum, explique que cette candidature est une fierté pour le Tchad. La campagne est officiellement lancée après l'accord de principe donné par le chef de l'État.



Le CNJT rappelle qu'il a également pour mission de supporter et d'accompagner les équipes nationales, mais aussi ses dirigeants à la conquête continentale et mondiale. Le Conseil a « la ferme conviction » que le candidat du Tchad pourra « apporter un renouveau et un dynamisme croissant pour le développement et la promotion du judo africain ».



« Nous sommes témoins de son engagement et de ses réalisations au niveau du judo tchadien. Il est pétri d'une vingtaine d'années d'expérience dans le management des organisations sportives. À travers son programme, il souhaite avec son équipe, apporter une nouvelle dynamique dans la gestion du judo africain, la promotion et le développement du judo au plan africain et international », indique Asdjim Belndoum.

Enfin, le CNJT appelle les jeunes sportifs à s'investir pour la réussite de la réunion de réflexion sur l'avenir du judo africain annoncée à N'Djamena, du 12 au 14 février 2021, et qui verra la participation d'une vingtaine de pays.