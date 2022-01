Tchad : Abakar Issa Adam intronisé chef de canton Koré au Lac

Le canton a été créé par un décret du 13 mars 2021 signé par le défunt président Idriss Deby Itno, rappelle Hassan Kamal, président du comité d'organisation.



L'intronisation se conforme au décret du 7 octobre 2021 nommant Abakar Issa Adam en tant que chef de canton Koré, dans la sous-préfecture de Doum-Doum, explique Mamoud Abakar Mahmoud, sous-préfet de la localité.



Le chef de canton Abakar Issa Adam est le dépositaire du pouvoir traditionnel et garant des us et coutumes. Il devra sensibiliser la population sur la culture de la paix et du vivre ensemble, tout en prenant ses responsabilité pour favoriser la cohabitation pacifique et la cohésion sociale.