Tchad : Abakar Rozzi Teguil annonce la 6ème édition du mois du livre et de la lecture

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, à travers la coordination générale de la Maison des patrimoines culturels du Tchad (MPCT), a animé un point de presse relatif au lancement officiel du mois du livre et de la lecture, édition 2022, ce 26 octobre à la Bibliothèque nationale de N’Djamena.



L'objectif de ce point de presse est de porter à la connaissance du public tchadien, de l'organisation de la 6ème édition du mois du livre et de la lecture qui se déroulera du 2 au 30 à novembre à N’Djamena, et en provinces.



La 6ème édition permettra aux amoureux du livre et de la lecture de s'ouvrir au monde, de comprendre et de communiquer avec ce qui nous entoure ; et donc, de se déplacer, se nourrir, se soigner et apprendre des choses. La lecture permet aussi de se divertir, de rêver et de réaliser son potentiel.



Face aux événements survenus le 20 octobre dernier, le ministre souligne que « le Tchad est marqué par une pluralité d'ethnies, de tribus, de langues et de religions. Cette mosaïque culturelle a été longtemps exploitée à des fins politiciennes dans le but de fragmenter le tissu social et la cohésion nationale. Pourtant, la diversité ethnique est une mine de possibilités.



En réalité, la richesse des points de vue et des expériences apporte une variété d'idées, de perspectives, de connaissances et de compétences qui peuvent améliorer de manière significative, la capacité d'une communauté à prospérer », a souligné Abakar Rozzi Teguil. Le ministre sollicite l'implication sans faille de toutes les forces vives de la nation, et en l'occurrence les acteurs, les professionnels et les amoureux du livre dans la réussite de cet événement littéraire.



Enfin, il invite les professionnels des médias à accompagner le ministère en cette période où le livre est célébré pour le développement de la culture, de la paix et du vivre ensemble.