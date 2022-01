Tchad : Abakar Rozzi Teguil fait le bilan provisoire du Festival Dary

Le président du comité d'organisation du Festival Dary, Abakar Rizzi Teguil a animé un point presse pour faire le bilan de la 3ème édition du Festival Dary qui s’est déroulée du 27 décembre 2021 au 10 janvier 2022 à N'djamena.



Dans ce bilan, Abakar Rozzi Teguil a constaté que le Festival Dary a connu une belle réussite. Pour lui, après plus d’un an de vie culturelle et artistique au ralenti, cet événement a démontré une nouvelle fois que la culture est un élément précieux de la société tchadienne. Il se dit très content de la mobilisation de l'équipe du Festival, et celle des 22 provinces et la ville de N’Djaména, du sponsor officiel Moov Africa, les partenaires et les artistes pour réinventer cet évènement.



Abakar Rozzi Teguil indique que les deux précédentes éditions du festival ont connu un grand succès avec 300 000 visiteurs en 2019 et d'ajouter que, cette année le succès est retentissant. « Nous avons eu en une journée un pic de 37 000 visiteurs qui ont pu découvrir leur pays et ses merveilles », dit-il. « Nous avons eu la participation de plus de 130 exposants, 15 sponsors et entreprises, 30 restaurateurs, 25 artisans et 30 autres commerçants », a-t-il rapporté.



Le président du comité d’organisation affirme que, les activités innovantes ont été offertes au public et appréciées telles que : le Pavillon en hommage au Maréchal Feu Idriss Deby Itno, les espaces de jeux virtuels, les tours de dromadaire, la soirée spéciale des forces armées tchadiennes, les feux d’artifices entre autres. Par ailleurs, la coordination de riposte contre le Covid-19 y a déployé un centre de vaccination durant toute la durée du festival.