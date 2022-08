Tchad : Abbas Tolli, futur candidat à la Présidentielle ? Il réagit

Il s'agit de sa première interview avec un média depuis la polémique sur le concours de recrutement à la BEAC. D'emblée, le gouverneur affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Il balaie les accusations de népotisme et de favoritisme.



"J’ai toujours géré ma carrière avec éthique et déontologie", assure-t-il. "À ce jour, je suis – et je tiens vraiment à le préciser – le seul gouverneur qui n’a ni parent, ni neveu, ni cousin dans l’une ou l’autre des catégories de personnel", se défend-t-il. Le gouverneur précise que l'opération de recrutement a été totalement externalisée. À l'issue de la phase d'admissibilité, il estime qu'il faut désormais attendre la liste définitive.



Abbas Mahamat Tolli admet que certains candidats admissibles lui sont apparentés. Cependant, il évoque une "cabale" sachant que la personne qui porte le même patronyme que lui "est arrivée premier dans sa discipline".



S'agissant des crypto monnaies, le gouverneur souligne que c'est un danger et qu'il faut "protéger les citoyens de la zone des pertes de dépôt et de capital".



Sur les enjeux nationaux avec notamment le dialogue national inclusif qui s'est ouvert depuis le 20 août à N'Djamena, Abbas Mahamat Tolli précise qu'il est invité en tant que personne ressource. Concernant l'élection présidentielle qui suivra la période de transition, le gouverneur réagit à des rumeurs d'ambitions politiques et des soupçons de vouloir lorgner la Présidence. "Je n’y pense pas. Je n’écoute pas non plus ce type de commentaires", tranche Abbas Mahamat Tolli.