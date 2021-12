Tchad : Abdelkerim Ahmadaye Bakhit reconduit à la tête du CESCE

Haut cadre de l'administration et ex-ministre de la Sécurité publique, Abdelkerim Ahmadaye Bakhit occupe depuis quelques années le poste de président du CESCE.



Le 21 juin 2018, il a été désigné membre du CESCE au titre de personnalité ressource, avant de devenir président.



Le CESCE est un organe consultatif. Il est consulté pour avis sur toutes les questions à caractère économique, social, culturel et environnemental par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale. Il peut lui-même procéder à l’analyse de tout problème de développement économique, social, culturel et environnemental dont il soumet ses conclusions au Président de la République.