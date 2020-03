Tchad : Abdelkerim Charfadine élevé au grade de contrôleur général de police

Le président de la République a élevé lundi l'officier supérieur Abdelkerim Charfadine, au grade de contrôleur général de Police de 2ème Grade, 1er échelon, indice 3000, pour compter du 1er janvier 2020.



Il est promu à titre exceptionnel, dans le corps de la Police nationale, selon le décret n° 313 du 23 mars 2020.



Abdelkerim Charfadine Mahamat est l'actuel directeur général des douanes et droits indirects, depuis le 19 septembre 2019. Il a auparavant occupé le poste de directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité.



Le décret reverse le fonctionnaire Mahmoud Ali Seid dans le cours de la Police nationale, au même grade de contrôleur général de Police. Mahmoud Ali Seid est le directeur des affaires administratives et financières de la Présidence de la République et président de la CASAC, une association de la société civile.