Tchad : Abderahim Breme Hamid et Abakar Walar Modou reçus à la Présidence

Le président du Conseil National de Transition, le général des corps d'armées, Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé ce vendredi 16 juillet, deux audiences à deux fils du pays de Toumaï, promus à des postes de responsabilité internationaux. Il s'agit de Abderahim Breme Hamid, reconduit à son poste de Secrétaire exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger, et de Abakar Walar Modou, qui vient d'être élu président de la Ligue des oulémas et prédicateurs du Sahel.



Au centre des échanges, la question du soutien à la transition afin d'aboutir à des élections libres, démocratiques et surtout transparentes. Les deux représentants du Tchad à l'étranger, ont également eu l'occasion de manifester leur gratitude par rapport aux postes de responsabilité qu'on leur a confié.