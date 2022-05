Tchad : Abderaman Koulamallah dénonce le "saccage inadmissible" d'un monument à Abéché

"Ceux qui se sont attaqués à ce monument en commettant ce saccage inadmissible, ne se sont pas attaqués seulement à la France mais au Tchad, et à la mémoire de tous les Tchadiens qui se sont battus dès 1940 pour la liberté", a affirmé Abderaman Koulamallah.



"Idiotie quand tu nous tient ! Aujourd’hui on a vraiment pas rendu service aux arabophones en les assimilant à ces actes odieux qui n’ont rien à voir avec la démocratie . Je suis triste et demande à tous les intellectuels tchadiens véritables de s’assumer et de se démarquer de cette horreur et de cette haine injustifiée et injustifiable. Notre peuple a un devoir historique de construire une démocratie véritable en refusant de valider les actes de ceux qui veulent devenir les penseurs uniques et nous prennent en otage !", a poursuivi Abderaman Koulamallah.



​Des manifestants munis de marteaux et pioches ont cassé le bloc de béton qui constitue le monument. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux.