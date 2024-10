Tchad - Abéché : Célébration de la Journée des Enseignants 2024

Placée sous le thème « Valoriser la profession enseignante vers un nouveau contrat social pour l'éducation », cette cérémonie visait à souligner l'urgence de faire entendre la voix des enseignants et à aborder les défis liés à leur métier.



Khoudar Mahamat Saleh, président du comité d'organisation, a remercié l'assistance pour sa présence et a souligné l'importance de l'auto-évaluation au sein de la profession.

Au nom des enseignants de la province, Mahamoud Mahamat Ali a présenté une motion de recommandation, demandant l'augmentation du financement pour les enseignants, 'amélioration des conditions de travail des enseignants et des sanctions pour ceux qui ne respectent pas leur affectation.

Le gouverneur Bachar Ali Souleyman a affirmé que le thème de cette année interpelle à la fois le gouvernement et les enseignants. Il a promis de transmettre les doléances et recommandations aux autorités concernées.



À l'issue de la cérémonie, deux attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnalités ayant contribué à valoriser le métier d’enseignant, soulignant ainsi l'importance de leur engagement.



Cette journée a été une occasion importante pour réfléchir sur la profession enseignante et pour renforcer le dialogue entre les enseignants et les autorités, dans le but d'améliorer l'éducation au Tchad.