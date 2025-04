Tchad - Abéché : Clôture de l'atelier d'orientation pour les élèves de Terminale organisé par ARLIA

Durant cet atelier, les formateurs ont particulièrement insisté sur le rôle crucial de la lecture comme outil fondamental pour une préparation efficace aux examens du baccalauréat. Ils ont vivement encouragé les élèves à s’investir pleinement dans leurs études afin de maximiser leurs chances de succès lors de cet examen important.





Le président de l’ARLIA, Monsieur Mahamat Ali Hassan (alias Matchou), a exprimé sa profonde gratitude envers les formateurs pour leur engagement, leur temps et leur dévouement envers les futurs bacheliers.



Il a également chaleureusement remercié les élèves pour leur participation active et leur assiduité tout au long de cette formation enrichissante. Dans ses mots d’encouragement, il a adressé à tous ses vœux de courage et de réussite pour le jour de l’examen.