Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Abéché : De l'espoir dans les champs pour les femmes bénéficiaires


Alwihda Info | Par - 10 Novembre 2025


Un signe encourageant de développement agricole est observé à Abéché, où les semences améliorées distribuées en août à 100 femmes (principalement des veuves) ont porté leurs fruits.


Images : PNUD Tchad
Images : PNUD Tchad



En août, 100 femmes, principalement veuves, ont reçu des semences améliorées dans la région d'Abéché. Trois mois plus tard, les résultats sont déjà visibles : des arachides, du mil et du maïs commencent à sortir de terre. 

Tchad - Abéché : De l'espoir dans les champs pour les femmes bénéficiaires



  Ces récoltes prometteuses ouvrent de belles perspectives. Si la saison continue sur cette lancée, plus de 500 personnes pourraient être nourries. De plus, les revenus générés par ces cultures pourraient être réinvestis, permettant ainsi de prolonger ce cercle vertueux et de favoriser l’autonomie des bénéficiaires.
C'est un bel exemple de résilience et d'espoir pour la communauté !
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/11/2025

Tchad : Formation du PATN à Sarh sur la Gestion des Plaintes Citoyennes

Tchad : Formation du PATN à Sarh sur la Gestion des Plaintes Citoyennes

Tchad - Sarh : Cérémonie de remise de diplômes à la 17ᵉ Promotion de l’ISMEA Tchad - Sarh : Cérémonie de remise de diplômes à la 17ᵉ Promotion de l’ISMEA 09/11/2025

Populaires

Tchad-EAU : Renforcement du partenariat stratégique avant la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

09/11/2025

Mali : Échanges entre le Ministre DIOP et le Corps Diplomatique sur la Sécurité et les Hydrocarbures

09/11/2025

Bruxelles : naissance officielle de la Diaspora Tchadienne du Benelux (D.T.B.)

09/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 08/11/2025 - Barra Lutter

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ?

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ?

Tchad : L'Impact des ruptures parentales sur l'épanouissement des enfants Tchad : L'Impact des ruptures parentales sur l'épanouissement des enfants 08/11/2025 - Gloria Ronel

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter