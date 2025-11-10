Tchad - Abéché : De l'espoir dans les champs pour les femmes bénéficiaires





Ces récoltes prometteuses ouvrent de belles perspectives. Si la saison continue sur cette lancée, plus de 500 personnes pourraient être nourries. De plus, les revenus générés par ces cultures pourraient être réinvestis, permettant ainsi de prolonger ce cercle vertueux et de favoriser l’autonomie des bénéficiaires.

C'est un bel exemple de résilience et d'espoir pour la communauté !