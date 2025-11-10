Tchad - Abéché : De l'espoir dans les champs pour les femmes bénéficiaires

Images : PNUD Tchad
En août, 100 femmes, principalement veuves, ont reçu des semences améliorées dans la région d'Abéché. Trois mois plus tard, les résultats sont déjà visibles : des arachides, du mil et du maïs commencent à sortir de terre.
Ces récoltes prometteuses ouvrent de belles perspectives. Si la saison continue sur cette lancée, plus de 500 personnes pourraient être nourries. De plus, les revenus générés par ces cultures pourraient être réinvestis, permettant ainsi de prolonger ce cercle vertueux et de favoriser l’autonomie des bénéficiaires.
C'est un bel exemple de résilience et d'espoir pour la communauté !