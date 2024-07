Tchad - Abéché : Face à l'approche de la saison des pluies, la mairie se mobilise pour prévenir les inondations

Ce plan d'urgence comprend plusieurs mesures préventives, telles que le curage des caniveaux et des drains pluviaux: Cette opération essentielle permet d'améliorer le système d'évacuation des eaux pluviales et de réduire les risques d'inondations.

Les zones particulièrement exposées aux inondations ont été recensées et feront l'objet d'une attention particulière durant la saison des pluies.



Un système de surveillance des niveaux d'eau et des zones à risque sera activé afin d'anticiper d'éventuelles crues et d'alerter les populations concernées.



Des campagnes de sensibilisation seront menées auprès des habitants des quartiers à risque pour leur rappeler les consignes de sécurité à adopter en cas d'inondations.



Les équipes de la voirie urbaine et les services de protection civile ont été mobilisées et sont prêtes à intervenir en cas de nécessité. Des moyens matériels et humains ont été déployés pour faire face aux éventuels sinistres.



La mairie d'Abéché appelle l'ensemble des citoyens à collaborer dans les efforts de prévention des inondations. Il est important que chacun veille à la propreté de son environnement immédiat et ne jette pas d'ordures dans les caniveaux et les drains.