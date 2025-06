Tchad - Abéché : L'ADETIC lance une formation aux TIC pour 70 jeunes

Pendant trois jours, soixante-dix (70) jeunes, principalement des étudiants et des membres d’organisations de la société civile, prendront part à cet atelier visant à renforcer leurs compétences dans le domaine du numérique. L’objectif principal, selon les organisateurs, est de doter ces jeunes d’outils et de savoir-faire leur permettant de devenir des acteurs dynamiques de l’économie numérique et de contribuer activement au développement du pays.



Le responsable du centre ADETIC d’Abéché, Mahamat Abdallah Sanil, a souligné l’importance des TIC comme levier du développement économique, social et culturel. Le chef de mission, Hissein Issa Rozi, a précisé que cette formation permettra aux participants de se familiariser avec divers outils numériques, plateformes digitales et bonnes pratiques dans l’usage des TIC.





Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire général de la province du Ouaddaï a salué cette initiative, rappelant que le gouvernement tchadien, conscient des enjeux liés au numérique, a mis en place une politique ambitieuse en matière de digitalisation à travers le Ministère des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’Administration. Il a exhorté les participants à tirer pleinement profit de cette opportunité en s’investissant pleinement durant les sessions.





Un fait marquant de cette première journée a été la représentation d’une pièce de théâtre par la compagnie Mandarker, mettant en lumière les dangers des fake news (fausses nouvelles) et leur impact sur la société.