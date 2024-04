Tchad - Abéché : L'OTFiP sensibilise la société civile du Ouaddaï sur la transparence dans le secteur extractif

Lors de son intervention, le coordinateur de l'OTFiP, Eric Nadjibé Nalnan, a présenté l'Observatoire Tchadien des Finances Publiques. Selon lui, depuis sa création en 2017, l'OTFiP est devenu un acteur clé dans la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques au Tchad.



Lors du lancement de l'atelier, le sous-préfet d'Abéché, Macki Ahmat Koubar, a souligné que cet événement était le fruit du "Projet de promotion de la transparence et de la reddition de comptes dans le secteur extractif au Tchad", initié par l'Observatoire Tchadien des Finances Publiques (OTFiP). Il a également noté que l'OTFiP est une entité publique créée au sein du ministère des Finances et du Budget, dont l'objectif est de rendre les informations sur les finances publiques largement accessibles, en particulier celles concernant le secteur extractif.



Le sous-préfet a ensuite exprimé sa gratitude envers tous les partenaires de développement du Tchad pour leur soutien, notamment la Banque mondiale, qui accorde un appui financier substantiel à l'OTFiP dans le cadre du Programme de Soutien Programmatique Global aux Industries Extractives (EGPS). L'OTFiP entretient en effet un partenariat stratégique avec la Banque mondiale, formalisé par un accord signé le 14 juin 2022 entre le gouvernement de la République du Tchad et la Banque mondiale, couvrant la période de 2022 à 2024. Une des réalisations majeures de l'OTFiP dans le secteur extractif est la publication régulière d'une note trimestrielle sur le secteur pétrolier, fournissant des données essentielles.



Il convient de noter que cet atelier s'est déroulé dans la salle de réunion du gouvernorat du Ouaddaï.