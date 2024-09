Tchad - Abéché : La solidarité émiratie face à la crise humanitaire

Après un bref entretien avec le gouverneur de la province à sa résidence, la délégation s'est rendue à l’Hôpital Émirati, situé à la sortie nord de la ville. Cette visite visait à évaluer le fonctionnement de cette formation sanitaire, implantée par les Émirats Arabes Unis.



Suite à la visite de l'hôpital, une réunion d'échanges à huis clos a eu lieu.



Cette visite avait pour objectif principal de discuter de la situation des réfugiés soudanais au Tchad, particulièrement dans l'Est du pays.



Au cours de son déplacement, Mme Nusseibeh a annoncé un don de 10 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire dans l'Est du Tchad. Ce soutien financier sera dédié à la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation et la protection des enfants.



La rencontre d’échanges avec les responsables humanitaires s’est déroulée en présence de Fatimé Aldjiné Garfa, ministre déléguée aux affaires étrangères du Tchad, et de Bachar Ali Souleymane, gouverneur de la province du Ouaddaï. Cette collaboration entre les Émirats Arabes Unis et le Tchad souligne l'engagement des deux pays à répondre aux défis humanitaires et à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables.