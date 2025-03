Tchad - Abéché : Le nouveau Maire prend contact avec les services municipaux et donne ses premières orientations

Le vendredi 7 février 2025, le nouveau Maire de la ville d'Abéché, Dr Abdelmahmoud Adam Yaya, a tenu une série de rencontres de prise de contact avec les différents services de la Commune. Cette initiative a eu lieu en présence de ses proches collaborateurs, seulement cinq jours après sa prise de fonction.

Objectifs des Rencontres L'objectif principal de ces rencontres était de donner des orientations claires aux différents services de la Mairie pour assurer la réussite de leurs missions.

État Civil Les agents de l'état civil ont été les premiers à rencontrer le Maire. Dr Abdelmahmoud Adam Yaya a souligné l'importance cruciale de ce service dans la vie des citoyens, insistant sur le fait qu'il mérite une attention particulière, notamment en ce qui concerne la délivrance des pièces d'état civil.

Comptabilité et Finances Le second service à être reçu était celui de la comptabilité et des finances. Le Maire a encouragé les agents à redoubler d'efforts pour le recouvrement des recettes, affirmant que la comptabilité et les finances sont le "poumon" de la Commune. Il a exhorté les agents de recouvrement à travailler avec diligence pour mériter la confiance des autorités communales.

Voirie Urbaine et Autres Services Les rencontres se sont poursuivies avec les agents du service de la voirie urbaine, ainsi que ceux du personnel et les administrateurs délégués chefs des arrondissements. Avec ces derniers, le Maire a insisté sur le respect de la hiérarchie et des horaires de travail.

Exigences pour les Chefs de Services Au cours de ces différentes rencontres, Dr Abdelmahmoud Adam Yaya a exigé des chefs de services qu'ils déposent leurs rapports d'activité dans un bref délai, renforçant ainsi l'importance de la transparence et de l'efficacité dans la gestion communale.



Ces rencontres témoignent de l'engagement du nouveau Maire à travailler en étroite collaboration avec son équipe pour le développement et la bonne gestion de la ville d'Abéché.