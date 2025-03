Tchad - Abéché : Le nouveau Maire prend contact avec les services municipaux et donne ses premières orientations

Le nouveau Maire de la ville d'Abéché, Dr Abdelmahmoud Adam Yaya, a entamé une série de rencontres avec les différents services de la commune, cinq jours seulement après sa prise de fonction. Cette initiative, qui s'est déroulée dans la grande salle de la maison communale, témoigne de la volonté du Maire de prendre rapidement les rênes de l'administration municipale et de donner une nouvelle impulsion à son action.





Accompagné de son adjoint, Mahamat Al-Bachir Mahamat Ali Maarouf, le Maire a successivement rencontré les agents de l'état civil, de la comptabilité et finances, les administrateurs délégués des arrondissements, et ceux de la voirie urbaine (aménagement, garage, incendie et secours, maintenance et hygiène assainissement). Ces rencontres ont permis au Maire de prendre contact avec le personnel, de s'informer sur le fonctionnement des différents services et de donner ses premières orientations.





Présentation des services et des élus





La rencontre a débuté par une présentation des services devant les élus de la commune, suivie de la présentation des élus devant les agents. Le Maire et son adjoint ont ensuite donné leurs consignes, habillés dans un style simple et accessible.





Consignes et leadership





Le Dr Abdelmahmoud Adam Yaya, avec une combinaison de leadership intelligent et politique, a mis fin au rythme des rencontres après une longue série d'échanges avec les agents.





Une nouvelle dynamique pour la commune d'Abéché





Ces premières rencontres témoignent de la volonté du nouveau Maire de dynamiser l'action de la commune et de placer le personnel communal au cœur de son projet. Il a affiché sa détermination à travailler en étroite collaboration avec les différents services pour améliorer la qualité des services publics et répondre aux attentes des citoyens.