Tchad - Abéché : Les étudiants de l'Association Mimi s'engagent pour un hôpital propre et sain

Guidés par le slogan "Solidarité - Jeunesse Engagée - Santé - Abéché", les membres de l'association ont uni leurs forces pour nettoyer et désinfecter les différentes installations de l'hôpital. Leur engagement exemplaire et leur travail acharné ont permis d'améliorer significativement l'hygiène et la salubrité des lieux, contribuant ainsi au bien-être des patients et à la qualité de leur prise en charge.



Le président de l'Association des Étudiants Mimi, Adam Mht Annour WADAK, a exprimé sa fierté envers les membres de l'association pour leur mobilisation et leur dévouement dans cette action citoyenne. Il a souligné que cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'association de contribuer positivement au développement de la communauté et d'améliorer les conditions de vie des habitants d'Abéché.



L'action de salubrité menée par les étudiants de l'Association Mimi a été saluée par le directeur du Centre Hospitalier et Universitaire d'Abéché. Il a remercié chaleureusement les membres de l'association pour leur engagement et leur contribution précieuse à l'amélioration de l'environnement hospitalier. Cette initiative a également été appréciée par les patients et le personnel médical qui ont pu constater les efforts déployés par les étudiants pour rendre l'hôpital plus propre et plus agréable.



Au-delà de l'impact concret sur l'hôpital, l'action de l'Association des Étudiants Mimi constitue un message fort à l'ensemble de la jeunesse tchadienne. Elle encourage les jeunes à s'engager activement dans la vie citoyenne et à prendre des initiatives concrètes pour améliorer leur communauté.