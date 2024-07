Tchad - Abéché : Les femmes transformatrices d'aliments outillées pour une meilleure hygiène

La ville d'Abéché vient de franchir une étape importante dans l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. En effet, les femmes transformatrices d'aliments, piliers de l'économie locale, ont bénéficié d'une formation intensive sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette initiative, portée par la fondation CHAMSAL-HOUDA, vise à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir une alimentation saine.



Pendant deux jours, les participantes ont acquis des connaissances essentielles sur la gestion des déchets. Comment trier, collecter et éliminer les déchets de manière hygiénique pour prévenir la prolifération des insectes et des rongeurs. Les bonnes pratiques à adopter pour conserver les aliments à l'abri des contaminations et garantir leur fraîcheur. Les gestes barrières à respecter pour éviter la contamination des aliments par des agents pathogènes. Comment maintenir un environnement de travail propre et sain pour garantir la qualité des produits.



Clôture ce dimanche 28 juillet 2024 d'un atelier de formation sur les techniques d'hygiène et d'assainissement, organisé par la Fondation CHAMSAL-HOUDA à Abéché, au Tchad.



Mahamat Abdelrahim Chahata, administrateur principal de la Fondation, a remercié le formateur et les volontaires pour la réussite de cet atelier très enrichissant. Il a souligné que ces nouvelles connaissances seront très utiles pour les participantes dans leurs activités quotidiennes, en contribuant à améliorer la qualité des produits et la santé de la population. Il a exhorté les bénéficiaires à mettre en pratique ces acquis et à devenir des "ambassadrices" de la Fondation, en vulgarisant ces bonnes pratiques auprès d'autres.



Cet atelier de 2 jours s'adressait aux femmes manipulatrices, transformatrices et vendeuses d'aliments dans les marchés de la ville d'Abéché.



Les participantes ont été formées sur des modules tels que la gestion des déchets, la conservation des aliments, la manipulation sûre des facteurs pathogènes et l'assainissement de l'environnement.