Tchad - Abéché : Les jeunes s'engagent pour l'ONU, l'avenir en marche

Le 14 novembre 2024, plus d'une centaine de jeunes Abéchéens ont répondu présent à l'appel du programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) au Tchad, en partenariat avec le Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT). Cette journée dédiée au volontariat a été l'occasion pour ces jeunes de découvrir les nombreuses opportunités qu'offre le programme des Nations Unies, et de s'engager activement au service de leur communauté.





Au cours de cette session, les participants ont pu :



Découvrir les différentes offres de volontariat des Nations Unies: Les jeunes ont été informés sur les divers domaines d'intervention du volontariat UNV, allant de l'humanitaire au développement durable, en passant par la paix et la sécurité.

Comprendre l'impact du volontariat sur leur communauté: Des témoignages de volontaires UNV ont permis aux participants de mieux appréhender les bénéfices du volontariat pour la société.

S'informer sur les compétences à développer pour devenir volontaire: Les jeunes ont été sensibilisés aux compétences clés recherchées par les organisations internationales, telles que la communication, le travail en équipe et l'adaptation à de nouveaux environnements.

Une prochaine étape prometteuse



Fort de ce succès, le programme VNU au Tchad prévoit d'organiser très prochainement une session pratique à l'intention des jeunes. Animée par des volontaires UNV en poste dans la localité, cette session permettra aux participants de créer leur profil sur la plateforme unifiée de volontariat (UVP), une étape indispensable pour postuler aux missions de volontariat.





Un engagement fort pour la jeunesse tchadienne



En organisant ces sessions d'information et de sensibilisation, le programme VNU au Tchad et le CNJT démontrent leur engagement à promouvoir le volontariat auprès des jeunes Tchadiens. En leur offrant des opportunités de s'engager au service de leur communauté, ils contribuent à leur épanouissement personnel et professionnel, et à la construction d'un avenir meilleur pour le Tchad.