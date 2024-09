Tchad - Abéché : Réfection d'une école primaire par la Force Française au Sahel

La cérémonie a été présidée par Daoud Doungous Taguilo, le troisième adjoint au maire de la ville. Étaient présents le commandant de la force française au Sahel, le directeur de l’école, le directeur de la Maison des petits métiers, ainsi que plusieurs autres invités.



La réfection de cette école s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la France et le Tchad. Le commandant de la force française a souligné que leur mission au Sahel vise à contribuer au développement local, en soutenant des initiatives éducatives et infrastructurelles.



Lors de l'événement, plusieurs kits scolaires ont été remis aux élèves, renforçant ainsi l'engagement des forces françaises à soutenir l'éducation dans la région.



En recevant les clés de l’établissement, Daoud Doungous Taguilo a salué l'initiative des forces armées françaises et a encouragé les bénéficiaires à tirer le meilleur parti de cette nouvelle infrastructure éducative. Cette action témoigne de l'importance des partenariats internationaux dans le développement des communautés locales.