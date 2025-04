Tchad - Abéché : Renforcement des capacités entrepreneuriales de 50 jeunes et femmes

L'atelier est organisé par l'ONG Guera Touristique dans le cadre du Projet de Résilience Économique et de Cohésion Sociale Transfrontalière (PRECOT), piloté par l'ONG internationale ADES. La formation se déroule dans la salle de réunion du centre de connaissance d'Abéché.





L'objectif principal de cette formation est de fournir aux jeunes les outils et les connaissances de base dans le domaine de l'entrepreneuriat, afin de les encourager à devenir des acteurs clés du développement économique local. Les organisateurs soulignent que l'autonomisation économique des femmes et des jeunes à travers l'entrepreneuriat représente non seulement un enjeu économique, mais également un impératif social.





Le point focal de l'ONG Guera Touristique, Monsieur Abakar Hissein Derib, a précisé que les participants se familiariseront avec plusieurs modules essentiels, notamment la gestion d'entreprise, la finance, le marketing et l'innovation. Il a souligné que chaque module a été soigneusement conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques, afin qu'à l'issue de cette journée de formation, les participantes soient dotées de compétences pratiques et efficaces pour une appropriation efficiente des concepts abordés. Une cinquantaine de personnes participent activement à cet atelier.