Tchad - Abéché : Un accueil chaleureux réservé aux ministres de l'Élevage et de l'Agriculture

La ville d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, a vibré ce lundi à l'arrivée de deux éminentes personnalités du gouvernement tchadien. Le ministre de l'Élevage, Dr Abdelrahim Awad Atteïb, et son collègue de l'Agriculture, Keda Balla, ont été accueillis en grande pompe à l'aéroport d'Abéché.



Les autorités locales, menées par le Gouverneur Bachar Ali Souleman et le Maire de la ville, ainsi que les représentants de la société civile, ont réservé un accueil des plus chaleureux aux ministres.



Cette visite officielle marque le début d'une mission cruciale : le lancement, dès demain, mardi 3 septembre 2024, d'une vaste opération de distribution d'assistance saisonnière destinée aux ménages les plus vulnérables de la région.