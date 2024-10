Tchad - Abéché : Un appel à la paix et au vivre-ensemble lancé à la population

Ahmat Bechir Ahmat, président de l'Union des Associations Nationales du Tchad, a exprimé sa profonde gratitude à la population d'Abéché pour son accueil chaleureux. Il a ensuite souligné l'importance cruciale de la paix et du vivre-ensemble, des valeurs qui tiennent à cœur au président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.



En cette période préélectorale marquée par l'organisation prochaine des élections législatives et locales, le président de l'union a appelé chacun à devenir un ambassadeur de la paix. Il a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion sociale et de favoriser un climat apaisé propice au dialogue et à l'entente.