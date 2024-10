Tchad - Abéché : Un hommage mérité à Nour Chir Nourmi pour son dévouement au service public

Nommé à ce poste en avril 2022 dans le cadre de la décentralisation des services budgétaires, M. Nourmi s'est rapidement distingué par son professionnalisme et son dévouement. Il a non seulement pris en charge la gestion de la solde des fonctionnaires de la province, une tâche complexe et délicate, mais il a également piloté la mise en place du suivi budgétaire provincial.



Les qualités de M. Nourmi ont été unanimement saluées par ses pairs et ses supérieurs hiérarchiques. Son sens de l’organisation, sa rigueur et son intégrité ont permis d’améliorer significativement la gestion des finances publiques au niveau provincial. C’est en reconnaissance de ces qualités exceptionnelles que le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) du Ouaddaï a décidé de lui décerner une attestation de reconnaissance.



Cette distinction, remise en présence du gouverneur, des autorités administratives, civiles et militaires, est un encouragement pour M. Nourmi à poursuivre ses efforts. Elle est également un exemple pour tous les fonctionnaires, démontrant qu’il est possible de concilier efficacité et éthique dans le service public.



Au-delà de sa fonction, Nour Chir Nourmi est reconnu pour son engagement citoyen et son sens du service public. Son action s’inscrit dans une dynamique de modernisation de l’administration tchadienne et contribue à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions.