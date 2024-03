Tchad: Abéché accueille la première édition du festival des Mannequins

Le président de l’association, Allasra Ferdinand, également connu sous le nom de Papson, a souligné que l’association des Mannequins a été créée en 2018 à Sarh dans le but de dynamiser les activités culturelles des jeunes du pays. Cette compétition inter-établissements vise non seulement à évaluer la maturité des jeunes, mais aussi à sensibiliser un large public sur les conséquences de l’avortement et le rôle que la jeunesse peut jouer en tant qu’actrice du développement et de la cohabitation pacifique.



Lors de la cérémonie de lancement, le représentant du Maire, Abdelkerim Doungous, a exprimé sa gratitude envers les initiateurs du festival. Il a souligné l’importance capitale de cette rencontre, qui aborde les problèmes sensibles de l’avortement chez les jeunes et ses conséquences, ainsi que la nécessité de cohabiter pacifiquement. Cette occasion permet aux élèves des différents établissements publics et privés de réfléchir, d’échanger et d’acquérir des informations essentielles sur ces sujets.



Le festival des Mannequins offre une plateforme pour promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et la sensibilisation, tout en mettant en lumière les talents cachés des jeunes de la région. Les organisateurs espèrent que cette initiative contribuera au développement durable et à l’harmonie sociale au Tchad.