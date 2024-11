Tchad : Abéché accueille un forum citoyen sur la compréhension du système électoral

Le 23 novembre 2024, l'Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) a organisé un forum citoyen à l'ADETIC d'Abéché, sous le thème "Comprendre le système électoral et la répartition des sièges". Cet événement, soutenu financièrement par l'Union Européenne, a rassemblé de nombreux participants intéressés par une meilleure compréhension des processus électoraux.



Justin Doua, représentant de l'EISA, a accueilli les participants et présenté le rôle et les objectifs de l'institut. Il a souligné l'importance de cette rencontre dans la promotion de la compréhension et de la participation citoyenne dans les processus électoraux.



Le directeur de cabinet du gouverneur, Madjambaye Djasra, qui a officié à l'ouverture du forum, a déclaré : "Nous aspirons à des élections apaisées et participatives". Il a mis en lumière l'objectif du forum de renforcer la transparence et l'inclusivité des élections, essentielles pour la démocratie.