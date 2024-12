Tchad : Abéché célèbre la Journée internationale des personnes handicapées avec un projet innovant

Placée sous le thème « Solutions transformatrices », cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées. Le président du comité d'organisation, Abdoulaye Djangaran, a accueilli les invités et remercié l'auditoire pour sa présence malgré leurs multiples occupations.



La cheffe du projet, Mme Haram Alkhali Moussa, également conseillère nationale, a souligné que ce projet favorise l'autonomisation et l'inclusion des personnes handicapées au sein de leur communauté. Yahya Ahmadaye, représentant le délégué de l'Action Sociale et des Affaires Humanitaires du Ouaddaï, a encouragé les bénéficiaires à être assidus et ponctuels, tout en remerciant la Coopération Suisse pour son soutien continu aux personnes handicapées.



En officiant la cérémonie, le secrétaire général de la Province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a affirmé que ce projet est aligné avec la politique gouvernementale de réinsertion socio-économique des jeunes et des femmes. Il a également demandé à la Délégation de la Petite Enfance du Ouaddaï d'assurer la supervision du projet.



Ce projet bénéficie du financement de la Coopération Suisse.