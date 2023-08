Tchad : Abéché dotée de médicaments pour lutter contre la « grippe tropicale », la dengue

L’apparition de l'épidémie de la dengue ou « grippe tropicale » dans le district sanitaire d'Abéché province d’Ouaddaï mercredi dernier, ne laisse personne indifférente. Le bureau provincial de l'Union Nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) d’Ouaddaï avec l'appui du 2ème vice-président dudit parti politique, Dr Abdelrahim Awad Atteïb, par ailleurs ministre de l'élevage a saisi le taureau par les cornes en offrant un don des médicaments aux autorités sanitaires locales.



Ce vendredi 18 Août 2023, ce parti politique a offert à la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention du Ouaddaï un don des médicaments d'une valeur de 2.450 000 FCFA en vue de faire face à cette épidémie qui frappe la population du Ouaddaï et plus précisément d'Abéché.



Le don a été réceptionné par le secrétaire général de la province d’Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, des mains du président provincial Ahmat Hassan Moufta ,puis le secrétaire général a remis au délégué provincial de la santé publique du Ouaddaï. La remise de ces médicaments s'est déroulée au gouvernorat.



Pour rappel, la dengue est une infection virale qui se transmet des moustiques aux humains. Elle est plus courante dans les climats tropicaux et subtropicaux. La plupart des malades n’ont pas de symptômes, mais les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. La plupart des malades se rétablissent en 1 à 2 semaines. Certains développent une dengue sévère et sont hospitalisés.

Dans les cas graves, la dengue peut être fatale. On peut réduire le risque de maladie en évitant les piqûres de moustiques, surtout pendant la journée. La dengue se traite par analgésiques, car il n’existe pas de traitement spécifique selon l’OMS.