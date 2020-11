Tchad : Académie du Sud, le point avec le recteur sur le plan d'action

Pouvez-vous nous donner un aperçu sur l'Académie qui est une institution nouvelle ?



L'Académie c'est la réponse à la Loi n° 16 portant orientation du système éducatif au Tchad. Il y a donc un décret n° 1762 du 30 octobre 2019 qui a réorganisé les Académies du Tchad en huit, parmi lesquelles il y a l'Académie du Sud qui regroupe la province du Logone Occidental et la province du Logone Oriental.



La mission première de l'Académie c'est assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation nationale.



Est-ce que les Académies viennent se substituer aux délégations des différents ministères dans les deux provinces ?



Les délégations provinciales du système éducatif vont fondre simplement dans l'Académie, ils ne se substituent pas, parce que ça constitue un ensemble dans le processus de dynamisation du système éducatif. On ne pourra plus parler de la délégation de l'éducation nationale ou la formation professionnelle mais il y aura des directions académiques, provinciales ou département qui sont rattachées directement au secrétariat général de l'Académie.



Propos recueillis par Golmem Ali.