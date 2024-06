Tchad - Accès à l'eau potable à Abéché : Des mesures fermes pour résorber la pénurie

Cette rencontre a réuni autour du Chef de l'État les ministres de tutelle, les responsables de la Société Tchadienne des Eaux (STE), le Coordonnateur et les entreprises en charge du projet Bitéha II, ainsi que ses proches collaborateurs.



La situation de l'accès à l'eau potable à Abéché était au cœur des discussions. Le Chef de l'État a déploré les pénuries récurrentes que subissent les populations, soulignant l'urgence de trouver des solutions durables à ce problème crucial.



A l'issue de la réunion, des instructions fermes ont été données pour finaliser rapidement le projet Bitéha II. Ce projet d'envergure vise à augmenter la capacité de production et de distribution d'eau potable dans la ville d'Abéché et ses environs. Le Chef de l'État a exigé que les travaux soient achevés dans les meilleurs délais afin de soulager les populations.



Des camions citernes seront déployés pour distribuer de l'eau potable aux populations en attendant la finalisation du projet Bitéha II.



Des travaux seront entrepris pour réhabiliter le réseau existant et l'étendre à l'ensemble des quartiers de la ville d'Abéché.



Le Chef de l'État a appelé à une lutte sans merci contre les branchements clandestins qui privent les populations d'une partie de l'eau potable disponible.



Une campagne de sensibilisation sera menée auprès des populations pour les informer sur l'importance de la préservation de l'eau et de l'utilisation rationnelle de cette ressource précieuse.



Le Chef de l'État a réitéré sa détermination à garantir l'accès à l'eau potable pour tous les Tchadiens. Il a appelé à la mobilisation de tous les acteurs concernés pour relever ce défi crucial.



En plus des mesures spécifiques à Abéché, le Président de la République a également donné des instructions pour que des actions soient menées sur l'ensemble du territoire national afin de garantir un accès universel à l'eau potable.



Ces mesures fermes et volontaristes du Chef de l'État devraient permettre de résorber durablement la pénurie d'eau potable à Abéché et d'améliorer l'accès à cette ressource vitale pour l'ensemble des Tchadiens.