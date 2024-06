Tchad : Accident mortel impliquant un véhicule de la DGSSIE à Doba

L'accident s'est produit dans le quartier Ndoubeu-Aéroport de Doba et impliquait un véhicule du convoi de la Direction générale des services de sécurité intérieure (DGSSIE) qui revenait de Sarh.



Selon les informations préliminaires, l'accident serait dû à l'excès de vitesse et à l'éclatement d'un pneu du véhicule. Les trois personnes décédées sont deux militaires et un civil, identifié comme Mbaïlassem Rodrigue. Les huit blessés ont été admis au pavillon des urgences de l'hôpital provincial de Doba pour des soins.



Selon des sources sécuritaires, les blessés les plus graves ont été transférés par avion à N'Djamena pour des soins supplémentaires.



Cet accident tragique met en lumière les dangers de la conduite à grande vitesse et l'importance du respect des règles de la route.



Les autorités tchadiennes ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.