Tchad : Accueil chaleureux à Paris pour le Premier Ministre de Transition Succès Masra

Cette visite officielle revêt une importance capitale pour les relations diplomatiques entre la France et le Tchad. En effet, elle marque un tournant décisif dans le processus de transition politique en cours au Tchad.



Le Dr Succès Masra est connu pour son leadership courageux et sa vaste expérience dans les affaires politiques. Etant à la tête du parti politique Les Transformateurs, il incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour le peuple tchadien en cette période critique.



L'Ambassadeur Ahmad Makaila ainsi que tout le personnel de l'ambassade ont exprimé leur joie et leur soutien indéfectible à cette initiative qui vise à renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations.