Tchad : Action contre la faim engagée dans la lutte contre la Covid-19

L'ONG Action contre la faim (ACF) a dévoilé mardi un projet de contribution à la lutte contre la Covid-19, intitulé "prévenir pour sauver des vies".



L'opération vise à intervenir dans différents districts sanitaires, notamment de la ville de N'Djamena, pour apporter un appui en matériel d'hygiène (cartons de savon, gel hydroalcoolique, paquets de gants, etc).



Le directeur pays d'ACF, Théodore Kaboré, a expliqué que le projet vise à contribuer et aider le système de santé tchadien à se préparer et répondre à la pandémie de Covid-19, sur trois mois, avec l'appui financier de la coopération Suisse.



La zone d'intervention englobe les districts du centre ville de N'Djamena et ceux de Goré et de Béssao, dans la province du Logone Oriental.



ACF est une ONG qui lutte contre la faim depuis sa création en 1979. Elle se donne pour mission de sauver des vies en éliminant la famine par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d'urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles.