Tchad : Adam Ardja Hassan est à son tour candidat à la présidence du CNCJ

La prochaine élection à la tête du Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ) attire les candidatures de plusieurs jeunes issus du milieu associatif. Adam Ardja Hassan a annoncé vendredi sa candidature. Il a été investi par l'association Al-Nahda dont il est membre.



"Notre pays est à un tournant de son histoire (...) Nous représentons l'écrasante majorité de la population et l'avenir de cette nation que nous chérissons tous. Nous devons constituer les sentinelles vigilantes et les boucliers incontournables pour la préservation de nos acquis démocratiques", explique Adam Ardja Hassan.



Le candidat détaille quelques lignes de son programme : maintenir à tout prix l'unitė, la paix et la cohésion nationale ; renforcer l'organisation du CNCJ et lui redonner la place qui lui revient ; impulser l'esprit d'entreprise et d'entrepreneuriat en milieu jeune ; éradiquer la pauvreté, l'analphabétisme et l'incivisme dans le milieu urbain et rural.



Il entend également améliorer l'éducation, la santé et les services sociaux ; offrir à la jeunesse un avenir digne de ses espoirs et donner aux jeunes la place qui leur revient dans notre société ; lutter contre toutes les discriminations basées sur les genres et décentraliser le CNCJ dans les 23 provinces afin qu'il soit représentatif.



Le congrès ordinaire du CNCJ est prévu du 3 au 5 décembre 2020.