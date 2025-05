Tchad : Adam Banda Kounta officiellement installé comme chef du village à Bonkokotch

La cérémonie solennelle s’est déroulée en présence du sous-préfet de Baro, Monsieur Adelil Doumoullah Chogar, du chef de canton Migaami, Hamza Ahmat Mahreb, ainsi que de plusieurs responsables militaires, traditionnels et religieux.



Dans son mot de bienvenue, Mahamat Choroma, président du comité d’organisation, a exprimé sa reconnaissance aux autorités venues de Baro pour leur présence, et à toute la population mobilisée pour l’occasion.



Le chef de canton Migaami a ensuite procédé à la lecture officielle de l’arrêté de nomination, investissant Adam Banda Kounta dans ses fonctions de chef de village, à compter du 13 mai 2025.



Prenant la parole après son installation, le nouveau chef de village a remercié les autorités administratives et les habitants de Bonkokotch pour la confiance placée en sa personne. Il a appelé chacun à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission au service du développement et de l’unité du village.



De son côté, le sous-préfet Adelil Doumoullah Chogar a invité les participants à préserver la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, rappelant l’importance du respect mutuel tel que pratiqué depuis des générations dans la région.



Pour clore la cérémonie, l’imam du village a formulé des prières pour la paix, la sécurité sociale et environnementale, et pour une cohabitation harmonieuse dans toute la sous-préfecture.



La cérémonie s’est achevée dans une ambiance festive, marquée par des danses traditionnelles accompagnant le nouveau chef jusqu’à son domicile.