Tchad : Adam Ramadane Ibrahim remporte le prix du concours national de reportage humanitaire

Par une cérémonie qui s'est déroulée le 14 décembre 2022, dans un hôtel de la place, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a remis les prix aux journalistes lauréats du Concours National sur le Reportage Humanitaire qu'il a organisé.



Cette cérémonie a connu la présence des cadres du ministère de la Communication, des membres du jury et d'un huissier de justice. Selon les détails donnés par l’huissier de justice, au total 14 journalistes ont participé à ce concours, avec des productions variées.



Après avoir évalué les travaux en fonction des critères, le jury a déclaré quatre journalistes gagnants dans les catégories télévision, radio, presse écrite et presse électronique. S'agissant de la presse en ligne, c'est le journaliste Adam Ramadane Ibrahim du journal Toumaï Web Médias qui a remporté le prix.



En guise de récompense, il a reçu un ordinateur neuf, des kits et une enveloppe pour la pertinence de son article.