Tchad : Adoption de deux projets de lois

Ce projet de loi vise à structurer et moderniser le fonctionnement des Autorités Administratives Indépendantes, assurant ainsi une gestion plus transparente et efficace et la dissolution du Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS). Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réduction du train de vie de l’État, permettant une meilleure allocation des ressources.

Les deux projets de lois ont été défendus par M. Tahir Hamid Nguilin, Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan. L'examen a également eu lieu en présence de M. Saleh Bourma Ali, Secrétaire général adjoint du Gouvernement et M. Ali Djadda Kampar, Secrétaire d'État aux Finances et au Budget.



Les projets de loi ont été approuvés par 152 voix sur 162 votants, témoignant d'un large consensus parmi les conseillers nationaux.



L'adoption de ces projets de lois marque une étape significative dans la modernisation des institutions et la gestion des ressources publiques au Tchad, contribuant à une gouvernance plus efficace et responsable.