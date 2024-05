Tchad : Adoum Adamou Djibrine nommé Consul Honoraire de la République du Tchad à Nairobi (Kenya)

Cette nomination est conforme aux dispositions légales, ordonnances et règlements en vigueur. En tant que Consul Honoraire, Monsieur Adoum Adamou Djibrine exercera ses fonctions avec le plus grand professionnalisme et dévouement.



Le consulat honoraire joue un rôle crucial dans les relations diplomatiques entre la République du Tchad et le Kenya. Il est chargé de représenter les intérêts de son pays d'origine dans la région de Nairobi. Ses responsabilités incluent notamment l'assistance consulaire aux ressortissants tchadiens résidant ou se rendant au Kenya, ainsi que la promotion des échanges économiques et culturels entre les deux pays.



Monsieur Adoum Adamouibrine apportera une expérience précieuse à ce poste prestigieux. Sa connaissance approfondie des affaires internationales et sa solide expertise dans le domaine diplomatique lui permettront d'accomplir ces tâches avec succès.