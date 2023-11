Tchad : Adré s'engage dans la prévention des conflits, la jeunesse au cœur de la table-ronde du CEDPE

La ville d'Adré a été au centre d'une mobilisation exceptionnelle de sa jeunesse le 20 novembre 2023, lors d'une table-ronde organisée par le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE). La conférence, tenue en cette localité frontalière du Soudan, a été dédiée à une campagne de sensibilisation sur les signaux précurseurs de conflits et sur les méthodes de prévention et de résolution.



Ouverts par Mahamat Bourma, le maire d'Adré, les travaux se sont concentrés sur l'importance cruciale de s'attaquer aux germes de la discorde pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du CEDPE, a souligné la vulnérabilité des communautés en absence d'une action proactive face aux conflits. Il a rappelé que le CEDPE, en six ans d'existence, est devenu un acteur clé sur la scène internationale dans la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et la déstabilisation intercommunautaire.



Le CEDPE, qui s'implique activement dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, a été invité par le maire à étendre ses activités éducatives à toute la jeunesse tchadienne, pour multiplier les chances d'un développement harmonieux et pacifique de la nation.